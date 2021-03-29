В Китае ученые разработали систему, способную легко проникать сквозь гематоэнцефалический барьер и доставлять лекарство прямо в мозг. Изобретение получило название "нейтробот", так как для сборки были использованы нейтрофилы, а нейтрофилы - это иммунные клетки крови.

Об этом говорится в статье, обнародованной в журнале Science Robotics.

В публикации ученые разъяснили принцип работы изобретения. Сначала они подготовили микроскопические упругие частицы "магнитного наногеля". Их полимерный каркас, который обладает магнитными свойствами, может набирать воду с нужным лекарством. После этого клетки бактерий кишечной палочки убивали и "потрошили", удаляя лишние частицы и оставляя лишь фрагменты клеточных мембран. Ими и покрывали частицы геля.

Бактериальная мембрана активирует иммунитет, поэтому, когда подготовленные частицы смешивались с нейтрофилами, те быстро атаковали их и проводили фагоцитоз, поглощая потенциально опасный объект. Магнитный наногель позволяет контролировать их движение, воздействуя внешним магнитным полем, чтобы направить клетки в мозг. При этом нейтрофилы могут легко и самостоятельно проходить сквозь гематоэнцефалический барьер, при этом они привлекаются сигналами воспаления от больного мозга. Вместе с собой они несут и лекарство.

Ученые уже продемонстрировали эффективность "нейтроботов" на живых лабораторных мышах. Наногелевые частицы загрузили противораковым препаратом паклитакселом, поместили в бактериальные мембраны и нейтрофилы, а затем уже готовых "нейтроботов" инъецировали в хвостовую вену. Разработчики планируют усовершенствовать свой проект.

Ученых интересует процесс управления перемещениями "нейтроботов" и контроль над их движением. Пока действие магнитного поля остаются широким, направляя в необходимом направлении массу микроскопических систем и теряя большое количество частиц в процессе.

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