В воскресенья, 28 марта, явка на одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область), где проходят промежуточные выборы народного депутата Украины, составила 20,99% по состоянию на 20:00, а на округе №87 (Ивано-Франковская область) – 35,05%.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины.

"Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в ОИО №50 составляла 44,72%, а в ОИО №87 - 43,96%", - говорится в сообщении.

Напомним, явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях на 16:00 составила 16,18% и 23,72%.

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