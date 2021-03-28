Еще одна неделя простоя Суэцкого канала, где образовался затор из-за севшего на мель судна, может привести к серьезным перебоям в поставках в Европе и ощутимым финансовым потерям.

Об этом заявил руководитель морских исследований школы Флетчера при университете Тафтса (США) профессор Рокфорд Вайтц, передает ТАСС.

"Если контейнеровоз будет освобожден в течение двух-трех дней, тогда экономические убытки будут относительно небольшими. Товары, ожидающие транзита через канал, будут доставлены с возможной задержкой в семь-десять дней. Однако если вызволение судна займет еще неделю или больше, тогда в цепи поставок могут начаться финансово затратные перебои", - сказал он.

Как считает эксперт, из-за простоя могут пострадать нефтеперерабатывающие заводы в Европе, которые зависят от стабильных и предсказуемых поставок нефти с Ближнего Востока через Суэцкий канал, перебои в логистике могут заставить их покупать углеводороды на открытом рынке. Также блокировка может привести к дефициту электроники и других товаров, импортируемых из Азиатско-Тихоокеанского региона.

По мнению Вайтца, произошедшее заставит пересмотреть регламент прохождения судов через канал.

"Блокировка Суэцкого канала продемонстрировала риск для международной системы доставки, который исходит от увеличивающихся в размерах контейнеровозов, построенных в течение последних лет. Перебой заставит руководство Суэцкого канала пересмотреть свою операционную деятельность и, возможно, ввести дополнительные процедуры безопасности при навигации, такие как выделение дополнительных буксиров для больших судов, пересекающих канал", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Египет теряет из-за блокировки Суэцкого канала $14 млн ежедневно.

Также мы писали, что из-за блокировки Суэцкого канала мировая торговля теряет по 400 млн долларов каждый час.