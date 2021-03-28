Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин, ранее предлагавший увольнять отказавшихся от вакцинации от коронавируса врачей, поделился новой идеей. По его словам, украинцам, которые не захотят прививаться, нужно ограничить ряд прав.

Об этом он написал в Facebook.

"Следующий шаг после обеспечением страны достаточным на 100% объемом вакцин - поразить тех, кто отказывается от вакцинации в отдельных правах, которые несут угрозу жизни и здоровью других граждан (запрет посещения кафе и ресторанов, школ, вузов, театров, кино, спортивные события и другие), как сейчас делает Израиль и готовятся сделать другие страны в Европе", - пишет нардеп.

Гурин выразил мнение, что окружающие "не должны нести последствия" из-за того, что человеку "страшно" прививаться от коронавируса.

"Вам страшно - вы сидите дома. Все просто. Хотя что я говорю о школах, Верховный суд уже принял решение, что запрет посещения школ невакцинированными детьми является законным", - добавил депутат.

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов назвал абсурдом заявление нардепа из "Слуги народа" Дмитрия Гурина, где он предложил увольнять врачей, которые отказываются от вакцинации.

Глава партии Александр Корниенко также отреагировал на слова нардепа и заявил, что его позиция не является позицией фракции.