Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказала, как помочь детям-левшам адаптироваться в мире, который создан для праворуких.

Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме.

"Тот, кто с детства правша, вряд ли задумывался, что большинство жизненных процессов для леворуких людей не так удобны: от открывания двери до соседства за партой или управления автомобилем", - пишет Комаровский.

Он дал пять советов, как облегчить адаптацию к миру для юных левшей:

1. Учимся правильно сидеть. Тетрадка лежит с наклоном вправо под углом 25 градусов и придвинута к левой руке. Свет падает с правой стороны. Можно скотчем обозначить на столе правильное положение тетради.

Или еще один способ: пусть ребенок положит руки на стол, чтобы между ними образовался треугольник. Положите внутрь треугольника тетрадь параллельно левой руке и чуть подвиньте вправо.

2. Левшам рекомендовано держать ручку чуть выше правшей, чтобы лучше видеть написанное. Можно на ручке сделать пометку, куда класть пальчики. Первоклашкам это поможет.

3. Используйте специальные канцтовары для левшей: линейки, точилки, карандаши и ручки специальной формы (есть в продаже). Попробуйте гелевую пасту! Такая ручка не пишет, если ее держат под неправильным углом. Это поможет быстрее "поставить руку".

По договоренности с учителем можно в первом классе разрешать писать левше на одной стороне тетрадного листа.

4. Для слаженной работы полушарий мозга учите ребенка работать двумя руками. Упражнения можно и нужно делать всей семьей.

Например: левая рука чертит в воздухе треугольник, а правая рисует круг. Или: мизинец одной руки накрывается тремя соединенными пальцами другой руки (указательным, средним и безымянным). Затем меняем руки.

5. Начните читать палиндромы — слова или тексты, читающиеся одинаково в обоих направлениях. Такие игры прекрасно развивают внимание и усидчивость! Можно начать с самого простого и веселого, вроде "Ел еж желе" (прочтите предложение с конца).

А дальше можно и к поэзии перейти, например, прочтите знаменитый "Перевертень" Хлебникова.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, как побороть насморк.

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