На довыборах в Верховную Раду по 87 округу в Ивано-Франковской области лидирует Александр Шевченко, представляющий партию "За будущее". Руслан Кошулинский, выдвигавшийся от "Свободы", на втором месте, следом за ним идет представитель "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола социологической группы "Рейтинг".

По состоянию на 18:00 уровень поддержки кандидатов составил:

Шевченко Александр Леонидович (За майбутне) - 32,4%;





Кошулинский Руслан Владимирович (ВО "Свобода") - 31,6%;





Вирастюк Василий Ярославович (Слуга народа) - 29,4%;





Голиней Юрий Дмитриевич (ВО "Платформа громад") - 3,4%;





Ноняк Михаил Васильевич (самовыдвижение) - 2,3%;





Шевченко Александр Леонидович (самовыдвижение) - 0,5%;





Шевченко Александр Петрович (самовыдвижение) - 0,3%;





Жолоб Мария Михайловна (самовыдвижение) - 0,1%;





Сивачук Сергей Алексеевич (самовыдвижение) - 0,1%;





Зозуля Руслан Петрович (Розвиток и добробут) - 0,0%;





Макар Иван Иванович ("Важливий кожен) - 0,0%;





Резеш Иосиф Иосифович ( "КМКС" Партия венгров Украины) - 0,0%;





Юрченко Юрий Иванович (Новая демократия) - 0,0%;





Деревориз Руслан Евгеньевич (самовыдвижение) - 0,0%.

Напомним, по состоянию на 16:00 явка избирателей на одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) составила 23,72%.

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