В Украине снова началась подпольная вакцинация от коронавируса.

Об этом сообщил источник "Страны" в медицинских кругах Киева.

По его словам, клиентам предлагают вакцинироваться Pfizer за 2-3 тысячи долларов. Однако это происходит уже не на базе частной клиники, как это происходило в прошлый раз, а по разным адресам.

"Есть запись желающих. Доставка идет на чартере в Борисполь, после чего в течение двух часов нужно подъехать, сделать укол. Или, по договоренности, могут подъехать прямо домой, но это будет дороже на 100-200 долларов", — рассказал "Стране" источник.

Он добавил, что также доступна вакцинация Moderna за 450 долларов. А CoviShield и вовсе можно получить за 500-1000 гривен.

"Можно договориться с медиками, которые отказываются прививаться, чтобы они отдали свою дозу. В документы вносятся их данные, но колят вас", — рассказал наш источник.

Напомним, в январе сообщалось, что украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены уже начали прививаться в Киеве от коронавируса. Вакцина была завезена в Украину нелегально. При этом вакцинация проходила под грифом секретности на базе одной из частных клиник Киева.

Также "Страна" подробно разобралась, как сегодня работает черный рынок вакцин в мире и в Украине.