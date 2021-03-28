Партнеры Соединенных Штатов по НАТО не имеют общей позиции касательно строительства российского трубопровода "Северный поток-2".

Об этом в воскресенье, 28 марта, в эфире CNN заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Действительно, прискорбно, что газопровод является источником разногласий, но, опять же, это не отменяет того факта, что во всех других областях мы сотрудничаем наиболее тесно, чем когда-либо", - заявил он.

Чиновник подчеркнул, что в США по-прежнему считают проект "плохой идеей".

"Для нас (…) важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру - Германии", - добавил Блинкен.

В то же время глава Госдепа заявил, что "агрессивное поведение России" - основной предмет обеспокоенности как для США, так и для других союзников в НАТО.

Видео: YouTube/ CNN

Также Блинкен пообещал, что руководство страны предпримет "необходимые меры" в отношении России из-за кибератак, вмешательства в выборы и отравления Алексея Навального.

Ранее госсекретарь встретился со своим немецким коллегой Хайко Маасом, чтобы обсудить строительство российского "Северного потока-2". В ходе разговора Блинкен обозначил, что к участвующим в реализации строительства газопровода компаниям будут применены санкции, если они не прекратят свое участие в этом проекте.