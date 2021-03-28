Еврокомиссар Тьерри Бретон, который ответственен за вакцины, заявил, что использование европейского сертификата здоровья, который начнет действовать с 15 июня, будет добровольным. Также он показал, как будет выглядеть этот документ.

Об этом он заявил в эфире французского телеканала "LCI".

"Если вы не хотите проходить вакцинацию, у вас его не будет", - сказал Бретон.

"С того момента, когда мы сможем быть уверены, что каждый европеец, желающий сделать прививку, будет иметь равный доступ к вакцине, будет хорошо, если мы сможем иметь механизм, сертификат, который демонстрирует ваше состояние здоровья", - сказал Бретон.

По его словам, этот документ будет содержать дату рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, тип вакцины, если человек делал прививки, болел ли коронавирусом и имеет ли антитела.

Данный сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии, и он будет действовать с 15 июня 2021 года.

Комиссар добавил, что для тех, кто не хочет вакцинироваться, рассматривается вариант массового развертывания быстрых тестов, негативные результаты которых будут необходимы, например, чтобы сесть в самолет или посетить событие.

Кроме того, Бретон заявил, что "те, кто не хочет получать сертификат, смогут и в дальнейшем извлекать выгоду из предлагаемых возможностей. Если они обязаны иметь соответствующее состояние здоровья для определенного действия, они смогут пройти быстрые тесты".

Он добавил, что сертификат необходимо официально согласовать между государствами-членами ЕС.

Напомним, сегодня сообщалось, что в странах ЕС начнут выдавать ковидные паспорта с середины июня.

Ранее "Страна" подробно писала, зачем ЕС вводит ковид-сертификаты и смогут ли украинцы их получить.