На востоке Китая грузовик с контейнером компании Evergreen Marine, судно которой до сих пор блокирует Суэцкий канал, перекрыл движение на скоростной автомагистрали.

Об этом сообщает местное издание Liberty Times.

Инцидент произошел в субботу, 27 марта, на трассе Чанчунь-Шэньчжэнь. В результате ДТП фура развернулась на дороге и движение оказалось полностью перекрыто - на месте происшествия образовалась большая пробка.

В свою очередь Evergreen заявила, что компания не ведет бизнес по наземным перевозкам в Китае и несет ответственность только за морские транспортные услуги. Сухопутные перевозки осуществляются собственными силами грузовладельца, добавили представители компании.

Напомним, гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

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