Влажный воздух и обильное питье. Доктор Комаровский рассказал, как побороть насморк
Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о главных правилах симптоматического лечения насморка.
Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме.
По его словам, главное правило симптоматического лечения насморка - не дать слизи засохнуть.
Как рассказал Комаровский, существует два фактора, которые влияют на появление насморка.
Фактор 1. Воздух, которым дышит ребенок.
"Чем воздух суше, тем активнее переходят в него водяные пары из слизи. Чем воздух теплее, тем активнее высыхает слизь.
Первый способ реализации главного правила симптоматического лечения насморка — поддерживать режим прохладного влажного воздуха", - рассказал врач.
Фактор 2. Реология крови.
"В ситуации, когда имеет место сгущение крови, происходит снижение активности кровообращения в слизистых оболочках.
Соответственно, снижается и способность слизистых оболочек синтезировать нормальную слизь. Т.е. имеется прямая связь между реологией крови и реологией слизи, говоря другими словами, чем гуще кровь, тем гуще слизь", - пишет Комаровский.
Поэтому, чтобы не допустить сгущения крови необходимо много пить.
Второй способ реализации главного правила симптоматического лечения насморка — обильное питье.
Напомним, ранее доктор Комаровский ответил на 7 главных вопросов про капли в нос для детей.
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