Комаровский назвал главные правила лечения насморка. Фото: РИА Новости

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о главных правилах симптоматического лечения насморка.

Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме. 

По его словам, главное правило симптоматического лечения насморка - не дать слизи засохнуть. 

Как рассказал Комаровский, существует два фактора, которые влияют на появление насморка. 

Фактор 1. Воздух, которым дышит ребенок.

"Чем воздух суше, тем активнее переходят в него водяные пары из слизи. Чем воздух теплее, тем активнее высыхает слизь.

Первый способ реализации главного правила симптоматического лечения насморка —  поддерживать режим прохладного влажного воздуха", - рассказал врач. 

Пост Комаровского в Facebook

Фактор 2. Реология крови.

"В ситуации, когда имеет место сгущение крови, происходит снижение активности кровообращения в слизистых оболочках.

Соответственно, снижается и способность слизистых оболочек синтезировать нормальную слизь. Т.е. имеется прямая связь между реологией крови и реологией слизи, говоря другими словами, чем гуще кровь, тем гуще слизь", - пишет Комаровский. 

Поэтому, чтобы не допустить сгущения крови необходимо много пить. 

Второй способ реализации главного правила симптоматического лечения насморка — обильное питье.

Пост Комаровского в Facebook

Пост Комаровского в Facebook

Напомним, ранее доктор Комаровский ответил на 7 главных вопросов про капли в нос для детей.

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