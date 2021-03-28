Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что руководство страны предпримет "необходимые меры" в отношении России из-за кибератак, вмешательства в выборы и отравления Алексея Навального.

Об этом он заявил в интервью каналу CNN в воскресенье, 28 марта.

"Мы видели различные примеры агрессивных действий России... Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия в попытке убить Алексея Навального... Будет цена и последствия", - сказал Блинкен.



"Мы предпримем необходимые действия в то время и в том месте, которые выберут США, как в отношении РФ, так и в отношении других стран, создающих проблемы", - добавил глава Госдепа.

Видео: YouTube/ CNN

Напомним, ранее Блинкен призывал российские власти немедленно и безоговорочно освободить оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к тюрьме по делу "Ив Роше".

Также недавно президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит определенную цену" за возможное вмешательство России в выборы главы государства.