В Центре общественного здоровья рассказали, как правильно говорить с ребенком, если он хочет совершить суицид.

Об этом пишет пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"Если вы услышали от ребенка, что ему надоело жить, не бойтесь прямо спросить: "ты думаешь о суициде?". Прямой вопрос не подтолкнет человека к совершению суицида, а наоборот может помочь предотвратить его. В зависимости от того, что вы услышите в ответ, вы можете планировать свои дальнейшие действия: например, искать специалиста по психическому здоровью.

Сначала заявите человеку о своих наблюдениях и узнайте готов ли он сейчас об этом говорить: "Я беспокоюсь за тебя, потому что в последнее время ты не похож на себя. Мы можем об этом поговорить?", - говорится в сообщении.

Следующий шаг - собственно разговор. Можно спросить, когда человек начал чувствовать себя плохо, или что-то случилось. Нужно напомнить ему, что это безопасное пространство и он может открыто говорить с вами обо всем.

"Важно уметь слушать ребенка и слышать о его проблемах и боли, которую он носит в себе. Не стоит преуменьшать его страдания или утверждать "это у тебя не проблемы вообще по сравнению с тем, что случалось у меня в твои годы". Не сравнивайте свой и его опыт — жизненные опыты у вас разные, даже если могут выглядеть похожими", - советуют врачи.

Также не следует осуждать человека — слушайте и услышьте его рассказ, ведь это крик о помощи. Отнеситесь к этому очень серьезно. Не спорьте с человеком, не начинайте учить его жизни.

Категорически избегайте выражений вроде "у тебя есть ради чего жить", "подумай о своей семье", "просто улыбнись".

В конце разговора спросите как именно вы можете помочь. Это даст человеку понять, что вы готовы прийти на помощь, но он сам должен попросить о помощи — иначе это будет неэффективно.

"Направьте ребенка на горячую линию по противодействию суицида Lifeline Ukraine по номеру 7333 или на национальную детскую "горячую линию" по номеру 116 111. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок посетил специалиста по психическому здоровью.

Вы можете закончить разговор с ребенком, но долгий путь восстановления только начинается. Покажите ребенку, что вы готовы его поддержать и что вместе вам все удастся", - говорится в посте.

Напомним, ранее в МОЗ назвали украинцам признаки суицидальных настроений у подростков, на которые стоит обратить внимание.

Также мы писали, что в МВД сообщили, как резко выросло число самоубийств украинских подростков в этом году.