Власти Евросоюза начнут выдавать гражданам единый санитарный сертификат с 15 июня .

Об этом заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает ТАСС.

Документ предназначен для европейцев и будет доступен на всей территории ЕС. В нем будут содержаться сведения о вакцинации его владельца, а также персональная информация - имя, возраст, номер паспорта.

Как рассказал Бретон, наличие сертификата необязательно для граждан, но некоторые авиакомпании могут его потребовать.

Напомним, в январе в Европе приступили к разработке концепции ковидных паспортов. Они будут давать их владельцам определенные преимущества - свободу передвижения и независимость от многих карантинных ограничений и "красных зон".

Ранее "Страна" подробно писала, зачем ЕС вводит ковид-сертификаты и смогут ли украинцы их получить.