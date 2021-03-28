В странах ЕвроСоюза начнут выдавать ковидные паспорта с середины июня
Власти Евросоюза начнут выдавать гражданам единый санитарный сертификат с 15 июня .
Об этом заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает ТАСС.
Документ предназначен для европейцев и будет доступен на всей территории ЕС. В нем будут содержаться сведения о вакцинации его владельца, а также персональная информация - имя, возраст, номер паспорта.
Как рассказал Бретон, наличие сертификата необязательно для граждан, но некоторые авиакомпании могут его потребовать.
Напомним, в январе в Европе приступили к разработке концепции ковидных паспортов. Они будут давать их владельцам определенные преимущества - свободу передвижения и независимость от многих карантинных ограничений и "красных зон".
Ранее "Страна" подробно писала, зачем ЕС вводит ковид-сертификаты и смогут ли украинцы их получить.