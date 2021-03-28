Госсекретарь США Энтони Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос, считает ли он наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана, ответственного за смерть журналиста Джамаля Хашогги, "убийцей".

В контексте того, что недавно президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он убийцей российского лидера Владимира Путина, журналистка CNN Дана Баш спросила Блинкена: "Считаете ли вы Мохаммеда ибн Салмана убийцей?".

"Мы вводим так называемый запрет Хашогги, который гарантирует, что любой, кто от имени правительства пытается запугать, заставить замолчать или причинить вред кому-либо, выступающему против этого правительства, будь то диссидент, политический оппонент или журналист, мы собираемся сделать так, чтобы этот человек не ступил на территорию Соединенных Штатов. И это относится не только к Саудовской Аравии. Это касается всего мира", - заявил Блинкен.

В свою очередь журналистка снова задала вопрос: "Вы были прозрачны и очень ясно дали понять его роль, роль наследного принца Саудовской Аравии (в убийстве журналиста). Так он убийца?".

"Ежедневно по всему миру мы имеем дела с лидерами других стран, которые совершают действия, представляющиеся нам предосудительными и отвратительными, но с точки зрения настоящего отстаивания наших интересов и продвижения наших ценностей важно иметь с ними дела", - опять ушел от прямого ответа Блинкен.



"Наследный принц, вероятно, будет лидером Саудовской Аравии в далеком будущем. Мы сильно заинтересованы, например, в том, чтобы положить конец войне в Йемене, которая, вероятно, является худшим гуманитарным кризисом в мире. Это потребует значимого участия Саудовской Аравии", - добавил госсекретарь США.

Напомним, 26 февраля Центральное разведывательное управление США рассекретило доклад об убийстве в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги. Американские спецслужбы пришли к выводу, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман одобрил план этого преступления.

Мы также сообщали, что в 2019 году Саудовская Аравия приговорила к смертной казни пятерых убийц Хашогги.