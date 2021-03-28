В Центре общественного здоровья рассказали может ли быть полезной еда после обработки и как не потерять все полезные вещества рациона.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

По словам врачей, чем больше раз продукт обрабатывался, прежде чем попасть в тарелку, тем меньше в нем пользы. А обработка на 4 и 5 стадиях может даже навредить здоровью.

"UPF (ультрапереработанные пищевые продукты) в авторитетных источниках все чаще упоминается как эквивалент нездорового питания. К ним относим: хлеб и кондитерские изделия, сладкие напитки и соки, колбасы и мясные изделия. Этот список можно расширять на большинство того, что нам предлагают в супермаркетах", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ добавили, что такая еда сейчас занимает значительное место в рационах по всему миру, что плохо сказывается на здоровье людей. Факторы риска, связанные с питанием, являются причиной примерно 11 миллионов смертей от неинфекционных заболеваний (НИЗ) (22% всех смертей среди взрослых) и 15% потерянных лет жизни из-за инвалидности (DALY) в мире.

Основными причинами смерти, связанной с диетой, являются сердечно-сосудистые заболевания и диабет типа 2.

Чтобы потреблять обработанную, но здоровую и полезную пищу Центр советует придерживаться таких простых правил:

Выбирайте только цельнозерновые крупы: гречку, овсянку, пшено и т.д. и откажитесь от ультрапереработанных круп, таких как манка и белый шлифованный рис. Предпочитайте хлеб с отрубями или на основе цельнозерновой муки. То же самое касается макарон; Замороженные овощи и фрукты полезнее консервированных. Чтобы не потерять витамины, отваривайте их в небольшом количестве воды, закрытые крышкой и не более 10 мин; Мясо для шашлыков и стейков маринуйте в домашних условиях. Выбирайте здоровые способы приготовления: тушение, варка, запекание.

И не забывайте:

Вместо лишней соли спрысните пищу лимонным соком; Добавляйте только полезные масла; Лучший перекус - свежие или немного подсушенные орехи; Ешьте свежие овощи и фрукты каждый день;

Напомним, ранее украинцам объяснили, чем опасен избыток соли в рационе и как его избежать.

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