Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил грузинским властям разрешить ему въезд в страну на 24 часа и понаблюдать за реакцией населения страны на его временное возвращение на родину.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Pirveli" в субботу, 27 марта.

"Давайте проведем следственный эксперимент. Пускай пустят меня в страну, в течение 24 часов пусть пустят меня на улицу, клянусь, я буду без охраны. Дадим народу возможность свободно выразить мнение. Почему такого не допускают? Может быть, потому что, как только я ступлю на грузинскую землю, станет ясно, что их (действующих властей - Ред.) поддержка составляет 5%, а моя - 70-75%?" - заявил Саакашвили.

Также он сообщил, что грузинские чиновники якобы неоднократно приезжали в Украину и просили у местных властей не выдавать его Грузии.

Политик покинул Грузию в 2013 году. На родине в отношении него были возбуждены уголовные дела, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюрьме. Весной 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили, получившего к тому моменту украинское гражданство, губернатором Одесской области. Уже в сентябре он был уволен, а в июле 2017 года Порошенко лишил грузинского политика украинского гражданства. Владимир Зеленский на посту главы государства 28 мая 2019 года вернул ему гражданство, после чего тот вернулся в Украину. Позже он был назначен главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

В феврале этого года грузинские правоохранители задержали Никанора Мелия, который является председателем основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение". Оппозиция в связи с арестом Мелия провела акции протеста. Евросоюз, США, ОБСЕ призвали политические силы в Грузии к сдержанности и диалогу.

После этого Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии не прекращать протесты.