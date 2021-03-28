Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о самых грязных местах, где скапливается больше всего микробов.

Соответствующий пост доктор выложил на своей странице в Instagram.

Так, Комаровский назвал топ-7 мест, где больше всего вредных микроорганизмов:

Клавиатура

Кнопки лифтов

Дверные ручки

Пульт управления

Мобильный телефон

Деньги

Ключи

Напомним, ранее доктор Комаровский ответил на 5 главных вопросов о витамине D.

Также мы писали, что доктор Комаровский рассказал об опасности применения йода в первый год жизни ребенка. По его словам, это связано с тем, что молекулярный йод с поверхности кожи способен частично всасываться, достигать системного кровотока и создавать концентрации, угнетающие функцию щитовидной железы.