Доктор Комаровский назвал семь самых грязных мест, где живут микробы
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о самых грязных местах, где скапливается больше всего микробов.
Соответствующий пост доктор выложил на своей странице в Instagram.
Так, Комаровский назвал топ-7 мест, где больше всего вредных микроорганизмов:
- Клавиатура
- Кнопки лифтов
- Дверные ручки
- Пульт управления
- Мобильный телефон
- Деньги
- Ключи
Напомним, ранее доктор Комаровский ответил на 5 главных вопросов о витамине D.
Также мы писали, что доктор Комаровский рассказал об опасности применения йода в первый год жизни ребенка. По его словам, это связано с тем, что молекулярный йод с поверхности кожи способен частично всасываться, достигать системного кровотока и создавать концентрации, угнетающие функцию щитовидной железы.