Атмосферный фронт, который принес похолодание на Западную Украину, теперь движется на Восток страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В Украине и солнце, и дождь, и снег! Сейчас - от +2 до + 14 градусов. Атмосферный фронт, принесший похолодание в западные области, потихоньку идет в восточном направлении. Поэтому гуляйте перед фронтом", - написала синоптик.

Напомним, ранее Диденко сообщила, что в течение воскресенья, 28 марта, на всей территории Украины ожидается достаточно теплая погода, однако в понедельник температура снова снизится. По ее словам, холодный атмосферный фронт принесет понижение температуры сначала в западную часть Украины, до +6+9 градусов. Однако похолодание будет кратковременным.

Также мы писали, что последнее воскресенье марта будет в Украине прохладным и дождливым.