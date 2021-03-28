Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать подготовку к разгрузке контейнеровоза "Ever Given", который застрял в Суэцком канале и перекрыл движение по нему.

Об этом сообщает телеканал "Al Arabia" со ссылкой на главу администрации канала Усама Рабиа.

По его словам, в данный момент специалисты канала и эксперты голландской фирмы "Smit Salvage" ведут оценку того, сколько из более чем 18 тысячи контейнеров необходимо убрать, чтобы снять судно с мели. Это может быть очень трудно и может занять много времени.

Как заявил Рабиа, по сравнению с предыдущими днями ситуация с контейнеровозом улучшилась - его уже удалось сдвинуть на четыре метра. В настоящее время на месте инцидента работают 14 буксиров.

Напомним, гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Ранее сообщалось, что Египет теряет из-за блокировки Суэцкого канала $14 млн ежедневно.