Служба Папы римского на Вербное воскресенье в Ватикане прошла без прихожан. Видео
В воскресенье, 28 марта, в Ватикане прошла служба Папы римского Франциска в честь Вербного воскресенья. В этот раз она прошла практически без прихожан из-за сложной ситуации с коронавирусом.
Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube.
Так, обычно в Соборе Святого Петра в период службы собираются несколько десятков тысяч католиков, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье, символизирующее вход Иисуса Христа в Иерусалим. Вместе с собой люди берут пальмовые и оливковые ветви.
Но в этот раз здание собора практически пустовало – присутствовали чуть больше сотни человек. Причиной этого являются жесткие противоэпидемические правила. Из-за них практически все, за исключением понтифика и хора, были в масках.
Папа римский провел службу в практически пустом соборе. Видео: YouTube/Vatikannews
Напомним, в прошлом году Папа Римский на онлайн-мессе призвал прекратить страдания жителей востока Украины.
Также мы сообщали, что ранее Папа Римский приветствовал прекращение огня на Донбассе и заявил, что будет молиться за мир.