В воскресенье, 28 марта, в Ватикане прошла служба Папы римского Франциска в честь Вербного воскресенья. В этот раз она прошла практически без прихожан из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube.

Так, обычно в Соборе Святого Петра в период службы собираются несколько десятков тысяч католиков, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье, символизирующее вход Иисуса Христа в Иерусалим. Вместе с собой люди берут пальмовые и оливковые ветви.

Но в этот раз здание собора практически пустовало – присутствовали чуть больше сотни человек. Причиной этого являются жесткие противоэпидемические правила. Из-за них практически все, за исключением понтифика и хора, были в масках.

Папа римский провел службу в практически пустом соборе. Видео: YouTube/Vatikannews

Напомним, в прошлом году Папа Римский на онлайн-мессе призвал прекратить страдания жителей востока Украины.

Также мы сообщали, что ранее Папа Римский приветствовал прекращение огня на Донбассе и заявил, что будет молиться за мир.