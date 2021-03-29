С понедельника, 29 марта, все иностранцы, прибывающие в Украину, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия в пропускной пункт.

В то же время граждане Украины, которые возвращаются из-за границы, по прибытии должны уйти на двухнедельную самоизоляцию при помощи приложения "Дій Вдома" или иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 48 часов.

Самоизоляции не подлежат, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным Covid-19:

дети до 12 лет;





водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, регулярных автобусов, воздушных и морских, речных судов, поездных и локомотивных бригад;





те, кто перевозит гемопоэтические стволовые клетки;





при въезде из Крыма и с неподконтрольных территорий Донбасса самоизоляции не подлежат абитуриенты, студенты, представители международных миссий, сопровождающие лица и те граждане, которые готовы вакцинироваться от Covid-19 в Украине при условии, что они есть в списке вакцинации.

Напомним, недавно для украинских туристов открылись Сейшельские острова. Для попадания в эту страну также необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

Ранее мы писали о том, как в Украине работает производство поддельных справок об отсутствии коронавируса.