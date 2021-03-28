Иногда переход на летнее время, который украинцы совершили сегодня, дается непросто для организма. Наибольшую опасность этот процесс несет для людей с психическими расстройствами.

Центр общественного здоровья дал советы, как правильно подготовиться к переводу стрелок, чтобы избежать проблем со здоровьем в будущем.

По словам экспертов, каждая клетка человеческого организма обладает внутренними биологическими часами, которые называют еще циркадными часами. Они опираются на 24-часовую продолжительность суток и чередование света и тьмы.

"Когда переводят часы на летнее время, то в ночь перехода человек спит на час меньше. Организм не успевает подготовиться к внезапному изменению графика и продолжительности сна. Поэтому несколько дней после перехода на летнее время человек может иметь бессонница, также влияет и на развитие различных заболеваний. В группах риска люди, которые имеют психические расстройства или связанные с иммунной системой заболевания. Переход на летнее или зимнее время может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой и сердечные приступы у людей, имеющих к тому предрасположенность", - сообщили в ЦОЗ.

Представители ведомства добавили, что подготовка организма к изменению продолжительности сна должна происходить заранее. Медики советуют ложиться спать на некоторое время

"За несколько дней до перевода часов попробуйте ложиться спать на некоторое время раньше, так же и просыпаться раньше. Например, можно каждый день "лишать" себя 20 минут сна. Так ко дню перехода на летнее время ваш организм уже будет готов и биологические часы будет немного перенастроенный. Здоровый сон - важная составляющая нашего здоровья, поэтому не стоит игнорировать факторы, которые могут навредить ему", - советуют в Центре общественного здоровья.

Напомним, в ночь с 27 на 28 марта Украина перешла на летнее время. Украины перевели стрелки часов на один час вперед.

3 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене сезонного перевода часов. Его автор - вице-спикер Руслан Стефанчук, представляющий "Слугу народа". Ко второму чтению для одобрения этой инициативы депутатам не хватило голосов - законопроект направлен на доработку.