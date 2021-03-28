В понедельник, 29 марта, в ряде регионов Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на западе страны будет сухо и облачно с прояснениями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах Украины ночью ожидается температура -1...-3 градусов, днем +8...+11. Осадков не прогнозируется. Ветер, как и на остальной территории страны, свежий, местами сильный.

На севере страны ночью в понедельник выпадет снег и мокрый снег, воздух похолодает до +1...+3 градусов. Днем ожидается дождь, столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов.

На востоке ночью температура упадет до -1...+2 градусов, днем воздух прогреется до +8...+11, прогнозируются осадки в виде дождя. Сухо будет только на территории Харьковской области.

В южных областях Украины температура ночью будет +1...+4 градусов, ожидается снег и мокрый снег, днем столбики термометров поднимутся до +8...+11, синоптики прогнозируют дождь.

В Киеве в понедельник ночью пройдет снег и мокрый снег, температура воздуха будет +2...+4 градусов, днем ожидается дождь, потеплеет до +9...+11.

А сегодня на западе Украины и в Киеве будет идти дождь, остальную часть страны ждет теплая погода без осадков. В некоторых городах столбики термометров поднимутся до 14 градусов тепла.

Ранее "Страна" собрала прогноз погоды на ближайшие несколько недель для разных регионов Украины.