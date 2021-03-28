Президент России Владимир Путин рассказал, что считает разработанные у них вакцины лучшими сразу по нескольким причинам.

Его слова приводит "ТАСС".

Так, говоря об отечественных вакцинах, Путин рассказал, что они "эффективные, надежные и безопасные".

"Надеюсь, что все эти характеристики сохранятся. У нас ведь свыше 6 млн человек уже привились - это очень приличный показатель. Из них 4 млн 300 тыс. - это люди, которые получили уже двойную прививку: первый и второй укол сделали", - сказал он.

До этого Путин рассказал журналистам, что никаких серьезных побочных эффектов после применения российских вакцин от коронавируса он не обнаружил.

В ходе этой же беседы президент РФ уточнил, что после прививки от коронавируса держал на тумбочке градусник, а на утро ему показалось, что "тело ломит".