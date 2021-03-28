Министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников не смог назвать сумму, необходимую на очистку Донбасса от взрывоопасных остатков войны. По его словам, ее можно будет определить только после полного аудита после ее завершения.

При этом на разминирование неподконтрольных районов Донбасса, по его словам, потребуется около 25-30 лет, сообщил министр в эфире телеканала Дом.



Резников отметил, что изучал опыт Хорватии по ликвидации последствий боевых действий 1991-1995 годов, которые происходили при выходе страны из состава Югославии.

"25 лет назад закончилась та война, а они (в Хорватии - Ред.) до сих пор разминируют свои территории. У них до сих пор осталось около 500 кв.км неразминованных территорий. К тому же в очень труднодоступных местах: скалах, ущельях, лесной сложной зоне, в этом году они планируют разминировать до 50 кв. км. И если математически подойти, то один день войны дает пять-шесть дней разминирования. То есть, если у нас война продолжается семь лет, то, согласно хорватской матрицы, нам придется разминировать 25 лет, а то и 30", - заявил Резников.



Он отметил, что сумму, необходимую на очистку Донбасса от мин можно будет назвать только после возвращения оккупированных территорий и проведения полного аудита. Но из опыта Хорватии - речь идет о сотнях миллионов евро.



Министр подчеркнул, что, по мнению специалистов, в настоящее время плотность имеющихся мин и взрывоопасных веществ на территории Украины больше, чем в любой точке мира.

Как сообщала "Страна", за время войны на Донбассе погибли не менее 240 детей.

При этом посольства США и Великобритании в Украине отреагировали на гибель четырех бойцов ВСУ на Донбассе.

Ранее стало известно, что на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб 19-летний украинский боец.