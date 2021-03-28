Глава управления Суэцким каналом Осама Раби заявил, что Египет теряет около 14 млн долларов каждый день, пока контейнеровоз Ever Given остается на своем месте.

Об этом он рассказал в интервью журналистам eXtra News.

По его словам, точную сумму потерь от блокировки Суэцкого канала сейчас подсчитать достаточно трудно, поскольку сборы, которые Египет взимает за прохождение канала, зависит от размера судна и груза на нем.

Также Раби уточнил, что в результате применения земснарядов удалось извлечь 27 тысяч кубометров песка на глубине 18 метров, а работы еще продолжаются.

Глава управления Суэцким каналом также рассказал, что накануне контейнеровоз пытались сдвинуть с места 12 буксиров.

Как сообщала "Страна", при этом накануне директор администрации Суэцкого канала отказался называть срок разблокировки. При этом он подтвердил, что определенные успехи уже достигнуты.

Напомним, в Украине прогнозируют рост тарифов на перевозки из-за суэцкого ЧП.