В воскресенье, 28 марта, стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уйдет в отставку в апреле.

Об этом передают РИА Новости.

Пашинян заявил, что после своей отставки и до парламентских выборов будет исполнять обязанности премьера.

Ранее в Армении проходили масштабные акции протеста против Пашиняна, а также были объявлены досрочные выборы. Оппозиция добивалась отставки премьера после поражения Армении в Карабахской войне в ноябре 2020.

Как сообщала "Страна", досрочные парламентские выборы пройдут в Армении 10 июня 2021 года.

Напомним, ранее Пашинян уже предлагал провести внеочередные парламентские выборы, однако оппозиция не согласилась на их проведение, если премьер не уйдет в отставку.

Также сообщалось, что 1 марта 2021 в Ереване проходили антиправительственные акции, в ходе которых захватили здание центральной районной администрации. При этом полиция не препятствовала действиям участников демонстрации.