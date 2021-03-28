Профильный еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что российская вакцина "Спутник V" может начать производиться в Европе в течение года. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что уважает российских ученых и не имеет оснований сомневаться в их вакцине. Однако если препарат пройдет апробацию в ближайшие недели или месяцы, и будет найден способ производить его в Европе, для выпуска первой партии доз потребуется 10-14 месяцев.

"Почему бы и нет? Но это не станет ответом на наши сегодняшние проблемы", - пояснил Бретон.

Как сообщала "Страна", итальянский Неаполь и соседние города договорились о закупке российского "Спутника V". В регионе Кампания центральным закупочным агентом для продуктов, предназначенных для региональной системы здравоохранения является компания Soresa. Она доверила поставщику Human Vaccine закупку российской вакцины.

Также в Германии призвали Еврокомиссию начать закупки "Спутника V".