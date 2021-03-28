Президент России Владимир Путин сказал, что отказался публично проходить вакцинацию от коронавируса COVID-19 из-за нежелания "обезьянничать".

Об этом он сказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", передает РИА Новости.

"Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет", - заявил он.

Путин также добавил, что при желании сфальсифицировать процесс и "надуть кого-то" несложно даже под прицелом камер. "Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно - кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок... Я шучу, конечно, ну просто витамины", - пояснил президент.

Также Путин сообщил, что ограничения, введенные из-за глобальной пандемии, будут отменяться в России, как только у соотечественников будет создан популяционный иммунитет.

"Страна" подробно разбиралась, чем опасен стремительно распространяющийся по Украине британский штамм коронавируса. Риск смертельного исхода на 67% выше, чем при обычном COVID-19.

Напомним, в одну из больниц города из-за огромного числа инфицированных не могли разгрузиться сразу 20 машин "скорой помощи".