В воскресенье, 28 марта, в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходят промежуточные выборы в Верховную Раду, в связи с чем Центральная избирательная комиссия опубликовала явку по состоянию на полдень.

Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Так, явка по состоянию на 12:00 достаточно низкая. В Ивано-Франковской области она на уровне 7,71%, а в Донецкой области 8,2%.

По округу №50 (Донецкая область) идет 19 кандидатов, а по №87 (Ивано-Франковская область) идет 15 кандидатов. Со всем списком вы можете ознакомиться вот здесь.

Напомним, сегодня в Ивано-Франковской и Донецкой областях проходят довыборы. "Страна" анализировала, кто победит на выборах в Ивано-Франковской области.

Также мы писали о том, чем будут показательны довыборы в Раду.