Специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс осудил разгон демонстрантов в День вооруженных сил страны, назвав это "массовым убийством".

Соответствующий пост он опубликовал у себя в Twitter.

По его словам, военная хунта покрыла этот день позором, совершив "массовое убийство мужчин, женщин и маленьких детей по всей стране". В связи с этим Эндрюс призывает Совбез ООН заняться данной трагедией.

Известно, что в результате вчерашних столкновений между участниками протестов и сотрудниками правоохранительных органов погибли 114 человек. Среди них два 13-летних подростка.

В то же время организация "Ассоциация помощи политическим заключенным" утверждает, что всего в ходе протестов были убиты 423 человека.

Protesters face off with security forces in Thaketa Township, #Yangon, earlier today. Two demonstrators suffered injuries from rubber bullets. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/03jqqJ2IyD