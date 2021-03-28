"Побочки не выявлено". Путин не сказал какой вакциной привился
Президент России Владимир Путин заявил, что никаких серьезных побочных эффектов после применения российских вакцин от коронавируса он не обнаружил.
Об этом российский президент заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Путин не назвал, какой именно из российских вакцин укололся, но отметил, что все российские вакцины от COVID примерно одинаковые по качествам: одна держится чуть дольше, у одной - чуть меньше уровень защиты, но она помягче.
Путин также заявил, что ограничения, введенные из-за пандемии в России, будут отменяться, как только будет создан популяционный иммунитет.
По его прогнозу, если ситуация с вакцинацией и борьбой с пандемией будет происходить такими же темпами, как сейчас, то популяционный иммунитет в России будет достигнут летом - к концу лета.
Напомним, Путин рассказал, что держал на тумбочке после прививки от Covid-19
Как сообщала "Страна", в России произвели уже несколько партий третьей вакцины от коронавируса "КовиВак".