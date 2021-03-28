Президент России Владимир Путин заявил, что никаких серьезных побочных эффектов после применения российских вакцин от коронавируса он не обнаружил.

Об этом российский президент заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Путин не назвал, какой именно из российских вакцин укололся, но отметил, что все российские вакцины от COVID примерно одинаковые по качествам: одна держится чуть дольше, у одной - чуть меньше уровень защиты, но она помягче.

Путин также заявил, что ограничения, введенные из-за пандемии в России, будут отменяться, как только будет создан популяционный иммунитет.

По его прогнозу, если ситуация с вакцинацией и борьбой с пандемией будет происходить такими же темпами, как сейчас, то популяционный иммунитет в России будет достигнут летом - к концу лета.

Напомним, Путин рассказал, что держал на тумбочке после прививки от Covid-19

Как сообщала "Страна", в России произвели уже несколько партий третьей вакцины от коронавируса "КовиВак".