В Киеве продолжает сохраняться высокий суточный показатель госпитализации из-за Covid-19. За минувшие сутки субботы, 27 сентября, госпитализированы 482 человека с подозрением на болезнь и 45 человек с подтвержденным Covid-19. Скончались 35 человек.

Всего в городе выявлено 374 подтвержденных случая заболевания COVID-19 (общее число за все время пандемии - 159 367). Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Согласно сообщению, из общего числа заболевших:

205 женщин в возрасте от 21 до 90 лет;

144 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет;

25 девочек от 3 до 17 лет;

15 мальчиков от 1 до 17 лет.

Выздоровели 284 человека (всего 104 901). Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (120), Дарницком (110) и в Оболонском районах (60).

Как сообщала "Страна", в Минздраве объяснили высокую смертность от "британского" варианта коронавируса. "Это совсем другой штамм вируса. Это "британский штамм" вируса, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом, он передается гораздо быстрее, сокращен инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивен", - сказал министр.

"Страна" подробно разбиралась, чем опасен британский штамм коронавируса. Риск смертельного исхода на 67% выше, чем при обычном COVID-19.В

Напомним, в одну из больниц города из-за огромного числа инфицированных не могли разгрузиться сразу 20 машин "скорой помощи".