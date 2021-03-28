В Донецкой и Ивано-Франковской областях проходят промежуточные выборы в Раду. Список кандидатов
В воскресенье, 28 марта, в одномандатных избирательных округах в Донецкой и Ивано-Франковской области проходят довыборы в Верховную Раду.
Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
"Сегодня, 28 марта 2021, в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) происходят промежуточные выборы народных депутатов Украины. Все 229 избирательных участков (221 - обычные и 8 - специальных) открылись вовремя, в 8:00. В целом почти 295 000 избирателей смогут принять участие в голосовании в обоих округах", - говорится в сообщении.
Результаты выборов на этих округах должны будут установлены до 12 апреля включительно.
По округу №50 (Донецкая область) идет 19 кандидатов:
- Андрей Аксенов ("Порядок");
- Андрей Бондаренко ("Слуга народа");
- Юлия Гакова ("Голос");
- Николай Головко (Самовыдвижение);
- Александр Груздев (Самовыдвижение);
- Иштван Добша ("КМКС" Партия венгров Украины);
- Людмила Дорошенко ("Будущее страны");
- Сергей Звагольський (Самовыдвижение);
- Юлия Кузьменко ("ЕС");
- Андрей Масенець (Самовыдвижение);
- Надежда Масло ("Оппозицийний блок");
- Богдан Мироненко (Самовыдвижение);
- Лариса Ревва ("Батькивщина");
- Антон Ровенский (Самовыдвижение);
- Валентин Рыбин ("Партия Шария");
- Александр Тамбулатов (Самовыдвижение);
- Юрий Третьяк (Самовыдвижение);
- Виктория Шилова ("Держава").
С выборов на этом округе снялся кандидат от партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Артем Марчевский.
По округу №87 (Ивано-Франковская область) идет 15 кандидатов:
- Василий Вирастюк ("Слуга народа");
- Юрий Голиней (ВО "Платформа общин");
- Руслан Деревориз (Самовыдвиженец);
- Мария Желоб (Самовыдвижение)
- Руслан Зозуля ("Развитие и благосостояние");
- Руслан Кошулинский ("Свобода");
- Иван Макар ("Важен каждый");
- Михаил Ноняк (Самовыдвижение);
- Иосиф Резеш ( "КМКС" Партия венгров Украины);
- Сергей Сивачук (Самовыдвижение);
- Александр Леонидович Шевченко ("За будущее");
- Александр Леонидович Шевченко (Самовыдвижение);
- Александр Петрович Шевченко (Самовыдвижение);
- Юрий Юрченко ("Новая демократия");
С выборов на этом округе снялась кандидат от партии "Евросолидарность" Маруся Зверобой.
Напомним, Центральная избирательная комиссия опубликовала списки зарегистрированных кандидатов в народные депутаты на промежуточные выборы в мажоритарных округах №87 (Ивано-Франковская область) и №50 (Донецкая область). Кто эти люди и у кого какие шансы, разбиралась "Страна".