В воскресенье, 28 марта, в одномандатных избирательных округах в Донецкой и Ивано-Франковской области проходят довыборы в Верховную Раду.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

"Сегодня, 28 марта 2021, в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) происходят промежуточные выборы народных депутатов Украины. Все 229 избирательных участков (221 - обычные и 8 - специальных) открылись вовремя, в 8:00. В целом почти 295 000 избирателей смогут принять участие в голосовании в обоих округах", - говорится в сообщении.

Результаты выборов на этих округах должны будут установлены до 12 апреля включительно.

По округу №50 (Донецкая область) идет 19 кандидатов:

Андрей Аксенов ("Порядок");

Андрей Бондаренко ("Слуга народа");

Юлия Гакова ("Голос");

Николай Головко (Самовыдвижение);

Александр Груздев (Самовыдвижение);

Иштван Добша ("КМКС" Партия венгров Украины);

Людмила Дорошенко ("Будущее страны");

Сергей Звагольський (Самовыдвижение);

Юлия Кузьменко ("ЕС");

Андрей Масенець (Самовыдвижение);

Надежда Масло ("Оппозицийний блок");

Богдан Мироненко (Самовыдвижение);

Лариса Ревва ("Батькивщина");

Антон Ровенский (Самовыдвижение);

Валентин Рыбин ("Партия Шария");

Александр Тамбулатов (Самовыдвижение);

Юрий Третьяк (Самовыдвижение);

Виктория Шилова ("Держава").

С выборов на этом округе снялся кандидат от партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Артем Марчевский.

По округу №87 (Ивано-Франковская область) идет 15 кандидатов:

Василий Вирастюк ("Слуга народа");

Юрий Голиней (ВО "Платформа общин");

Руслан Деревориз (Самовыдвиженец);

Мария Желоб (Самовыдвижение)

Руслан Зозуля ("Развитие и благосостояние");

Руслан Кошулинский ("Свобода");

Иван Макар ("Важен каждый");

Михаил Ноняк (Самовыдвижение);

Иосиф Резеш ( "КМКС" Партия венгров Украины);

Сергей Сивачук (Самовыдвижение);

Александр Леонидович Шевченко ("За будущее");

Александр Леонидович Шевченко (Самовыдвижение);

Александр Петрович Шевченко (Самовыдвижение);

Юрий Юрченко ("Новая демократия");

С выборов на этом округе снялась кандидат от партии "Евросолидарность" Маруся Зверобой.

Напомним, Центральная избирательная комиссия опубликовала списки зарегистрированных кандидатов в народные депутаты на промежуточные выборы в мажоритарных округах №87 (Ивано-Франковская область) и №50 (Донецкая область). Кто эти люди и у кого какие шансы, разбиралась "Страна".