В ЦИК рассказали, как проходят промежуточные выборы в Верховную Раду. Фото: Страна

В воскресенье, 28 марта, в одномандатных избирательных округах в Донецкой и Ивано-Франковской области проходят довыборы в Верховную Раду.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

"Сегодня, 28 марта 2021, в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) происходят промежуточные выборы народных депутатов Украины. Все 229 избирательных участков (221 - обычные и 8 - специальных) открылись вовремя, в 8:00. В целом почти 295 000 избирателей смогут принять участие в голосовании в обоих округах", - говорится в сообщении.

Результаты выборов на этих округах должны будут установлены до 12 апреля включительно.

По округу №50 (Донецкая область) идет 19 кандидатов:

  • Андрей Аксенов ("Порядок");
  • Андрей Бондаренко ("Слуга народа");
  • Юлия Гакова ("Голос");
  • Николай Головко (Самовыдвижение);
  • Александр Груздев (Самовыдвижение);
  • Иштван Добша ("КМКС" Партия венгров Украины);
  • Людмила Дорошенко ("Будущее страны");
  • Сергей Звагольський (Самовыдвижение);
  • Юлия Кузьменко ("ЕС");
  • Андрей Масенець (Самовыдвижение);
  • Надежда Масло ("Оппозицийний блок");
  • Богдан Мироненко (Самовыдвижение);
  • Лариса Ревва ("Батькивщина");
  • Антон Ровенский (Самовыдвижение);
  • Валентин Рыбин ("Партия Шария");
  • Александр Тамбулатов (Самовыдвижение);
  • Юрий Третьяк (Самовыдвижение);
  • Виктория Шилова ("Держава").

С выборов на этом округе снялся кандидат от партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Артем Марчевский.

По округу №87 (Ивано-Франковская область) идет 15 кандидатов:

  • Василий Вирастюк ("Слуга народа");
  • Юрий Голиней (ВО "Платформа общин");
  • Руслан Деревориз (Самовыдвиженец);
  • Мария Желоб (Самовыдвижение)
  • Руслан Зозуля ("Развитие и благосостояние");
  • Руслан Кошулинский ("Свобода");
  • Иван Макар ("Важен каждый");
  • Михаил Ноняк (Самовыдвижение);
  • Иосиф Резеш ( "КМКС" Партия венгров Украины);
  • Сергей Сивачук (Самовыдвижение);
  • Александр Леонидович Шевченко ("За будущее");
  • Александр Леонидович Шевченко (Самовыдвижение);
  • Александр Петрович Шевченко (Самовыдвижение);
  • Юрий Юрченко ("Новая демократия");

С выборов на этом округе снялась кандидат от партии "Евросолидарность" Маруся Зверобой.

Напомним, Центральная избирательная комиссия опубликовала списки зарегистрированных кандидатов в народные депутаты на промежуточные выборы в мажоритарных округах №87 (Ивано-Франковская область) и №50 (Донецкая область). Кто эти люди и у кого какие шансы, разбиралась "Страна". 

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