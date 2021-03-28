Посол Польши в России Кшиштоф Краевский заявил о готовности Варшавы к диалогу с Москвой по сложным историческим вопросам. Об этом он заявил в интервью "Интерфаксу".

Посол призвал власти России предоставить Польше обломки самолета, на котором президент Польши Лех Качиньский разбился в 2010 году под Смоленском, и решить вопрос о памятнике жертвам катастрофы.

Польская сторона "неоднократно предлагала России возобновить диалог в рамках польско-российской группы по сложным вопросам", уверяет дипломат. "Однако мы не будем настаивать. Это российская сторона сама решит, когда она будет готова к разговору об истории", - заявил Краевский.

При этом дипломатический представитель Польши призвал к улучшению отношений с Россией.

"Оба этих вопроса требуют, прежде всего, политической воли с российской стороны - со стороны Польши такая воля есть. Думаю, что достижение конструктивного решения по этим двум вопросам стало бы огромным шагом в направлении к улучшению наших двусторонних отношений", - добавил посол.

Как сообщала "Страна", в феврале в Польше смоделировали на учениях войну с Россией и проиграли ее за 5 дней. Польская авиация и флот после атаки с востока (то есть с границы с Россией и Белоруссией), которая разыгрывалась по легенде учений, были полностью разгромлены за пять дней, несмотря на поддержку НАТО. В Польше назвали итоги своих же учений "впечатляющим позором".

Ранее в Польше от холода треснули рельсы на ж/д путях.