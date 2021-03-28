Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал поведение американской делегации в ходе переговоров с Китаем. По его мнению, теперь другие страны не будут их уважать.

Об этом он рассказал в ходе интервью Fox News.

"Теперь другие страны не уважают нас. Китай никогда не говорил со мной так, как они говорили с нашими представителями на прошлой неделе. Я никогда не видел ничего подобного. Сейчас США хотят помощи Китая с Северной Кореей, но мы не ладим с Китаем и по дурацким причинам", - сказал он.

В то же время Трамп уточнил, что никогда не видел, чтобы Китай проявлял подобного неуважения к Соединенным Штатам, как это было на прошлой неделе.

Напомним, в марте представители Китая и США провели встречу на Аляске. На ней присутствовал Госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента Джейк Салливан.

Сами переговоры проходили в крайне напряженной обстановке – представитель делегации КНР Ян Цзечи обвинил американцев в нарушении протокола и неподобающем обращении с гостями.

В ответ на это американцы обвинили китайцев в желании "работать на публику".

Напомним, Министерство иностранных дел Беларуси ответило троллингом на поздравление посольства США с Днем воли, предложив им помочь в освоении Аляски.

До этого мы писали, что в Арктике начались совместные учения по противовоздушной обороне, в которых приняли участие военные США и Канады.