В Киеве напали на уличного музыканта из-за песен Моргенштерна. Нападавшие ударили его, несмотря на то, что музыкант сразу согласился с их требованием больше не петь песни этого исполнителя.

Все претензии радикалов к уличному музыканту заключались в том, что Моргенштерн "москаль" и "разлагает нацию".

Самого музыканта нападавшие называли "унтер", очевидно имея ввиду сокращенный вариант немецкого "унтерменш" - "недочеловек". Такое обращение молодой человек заслужил, вероятно, из-за темного цвета кожи.

"Моргенштерна поёшь? В Украине, в центре города Киева нашего стольного поёшь?", - начал один из нападавших.

После этого музыкант поинтересовался у радикалов, можно ли петь Моргенштерна.

"Конечно нельзя, он вырождает нашу нацию, он москаль", - продолжил один из нападавших.

После этого радикал заявил, что музыканта нужно ударить в живот, несмотря на то, что тот на камеру пообещал больше не петь Моргенштерна. Через несколько реплик, который заключались в том, что уличный музыкант клятвенно обещал больше не петь эти песни, он получил удар кулаком.

"Этот унтер не будет больше вырождать нашу нацию", - заявил один из "активистов". После этого радикалы заявили, что начнут отрезать парню-музыканту пальцы с ног и рук, "если ещё раз увидят".



"Потому что мы найдем и отрежем тебе палец. Пока - на ноге, а потом уже на руке. Даже на двух. Большой и мизинец", - пригрозил один из бандитов.

Все произошедшее попало на видео.

Как сообщала "Страна", ранее праворадикалы устроили погромы автозаправок Glusco. Националисты облили АЗС красной краской, обклеили фасады заправок стикерами, нанесли краской надписи на стены. При этом полиция не реагировала, несмотря на обращение компании к президенту Украины Владимиру Зеленскому, опубликованное накануне.

Напомним, что в 2017 году в радикальной националистической организации С14 подтвердили, что устраивают свои акции, которые часто переходят в избиения, по наводке СБУ.