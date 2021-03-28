Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given может спровоцировать дефицит кофейных зерен в Финляндии.

Об этом проинформировала одна из крупнейших торговых сетей Финляндии, передает Helsingin Sanomat.

"У S Group есть несколько контейнеров на корабле Ever Given. Последствия затора Суэцкого канала пока не ощущаются в магазинах и проблем не ожидается, если вопрос будет решен в пасхальную неделю. Однако для многих поставок уже ожидаются задержки на неделю и более", - рассказал директор компании Яри Смиолин.

Известно, что на Ever Given застряли около 250 контейнеров со свининой финского производителя Atria, которые направляются в различные страны Азии.

Кроме того, возможный дефицит может затронуть и кофейные зерна, которые обычно импортируются через Суэцкий канал. По данным журналистов, время задержки может составлять до трех недель, что приведет к истощению запасов кофе у многих европейских производителей.

Как сообщала "Страна", при этом накануне директор администрации Суэцкого канала отказался называть срок разблокировки. При этом он подтвердил, что определенные успехи уже достигнуты.

Напомним, в Украине прогнозируют рост тарифов на перевозки из-за суэцкого ЧП.