Главный арбитр встречи квалификации чемпионата мира-2022 между Сербией и Португалией Данни Маккели извинился за то, что не засчитал гол Криштиану Роналду.

Об этом рассказал главный тренер португальцев Фернанду Сантуш, передает Eurosport.

По словам специалиста, голландский рефери принес извинения после того, как сам посмотрел видеозапись спорного эпизода. Сантуш также отметил, что его команда заслужила победу.

В игре с Сербией, которая прошла в субботу, 27 марта, в добавленное время произошел спорный эпизод. Роналду пробил мимо голкипера, а мяч дошел до линии ворот. Защитник сербов выбил его, и судьи не засчитали гол.

Игроки сборной Португалии выразили несогласие с решением арбитров, а Роналду в знак протеста бросил на газон капитанскую повязку и, не дожидаясь финального свистка, покинул поле.

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