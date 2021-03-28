В воскресенье, 28 марта, в Харькове реку очистили от мусора. В ходе уборки удалось выловить металлическую ванну с помощью магнита.

Об этом пишут харьковские телеграм-каналы.

Согласно сообщению, крупный мусор в реке Харьков обнаружили на пляже в р-не Журавлевки.

Также в воду водоема после таяния льда провалился другой крупный мусор. Как сообщают местные, покрышки и бревна появились там еще зимой, когда на поверхности водоема держался крепкий лед. С наступлением весны мусор оказался в воде.

Фото: t.me/h_saltovka

Как сообщала "Страна", в харьковских школах из-за коронавируса на неделю продлили каникулы. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации каникулы в школах города начались 22 марта.

Также мы писали о том, что в Харькове бывший патрульный полицейский переквалифицировался в вокзального грабителя. Предъявляя служебное удостоверение он незаконно задерживал людей с регистрацией на неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей и требует у них деньги за непривлечение их к уголовной или административной ответственности.