В италийском аэропорту города Больцано попало на камеру крушение вертолета, который только собирался набирать высоту.

Об этом сообщает Rainews.

На кадрах видно, как вертолет AgustaWestland AW169, экипаж которого готовился ко взлету, внезапно начал раскручиваться вокруг своей оси, после чего завалился на бок и сломал лопасти.

Как утверждают местные журналисты, в результате инцидента пострадали два члена экипажа, которые находились на борту.

Сам вертолет принадлежал государственной структуре и использоваться в военной организации, входящей в состав Министерства экономики и финансов.

В Италии при взлете рухнул вертолет. Видео: YouTube/BZ News

Напомним, в казахстанском аэропорту "Алма-Аты" при заходе на посадку потерпел крушение самолет Ан-26. В результате инцидента погибли четыре человека, еще двоих госпитализировали.

Также мы писали, что в Турции рухнул вертолет, погиб генерал сухопутных войск Эрбаш и еще 10 человек.