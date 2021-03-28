Фотограф Гардар Олаф (Исландия) решил пожертвовать своим дроном, чтобы с максимально близкого расстояния снять извержение вулкана Фаградальсфьядль.

Олаф опубликовал на своей странице в Instagram короткое видео, снятое возле жерла, и заявил, что расплавил свой дрон ради этих кадров.

Фотограф опубликовал еще одну видеозапись о вулкане, снятую с дрона. В этом случае беспилотник Олафа тоже близко подлетел к жерлу, но, судя по всему, на этот раз фотограф решил поберечь дрон.

Как сообщала "Страна", появилось фото, как тысячи скворцов собрались в форме гигантской птицы, чтобы отбиться от хищников. Подобная стая - в английском она традиционно называется murmuration of starlings.

Также сообщалось, что в Одесской области стая лебедей примерзла ко льду. Спасателям удалось освободить птиц.