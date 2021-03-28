В воскресенье, 28 марта, украинские спасатели объявили третий уровень опасности в Карпатах из-за снегопадов и метелей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"28 марта, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на всей территории Украины ожидается достаточно теплая погода, однако в понедельник температура снова снизится. При этом ожидаются дожди в западных и северных регионах страны.

Также "Страна" писала, что в апреле в Украине средняя температура воздуха ожидается 8-11 градусов тепла, но в горах будет немного холоднее, средняя температура предполагается +5+6 градусов, что близко к многолетним значениям.