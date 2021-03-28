Президент России Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении ситуации на Донбассе. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, он ищет слабое место, чтобы решить конфликт.

Об этом Кулеба написал в колонке для французского издания Le Figaro.

Путин якобы придерживается стратегии "подождем и посмотрим" и ждет смены лидеров во Франции, Украине, Германии и США. "Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт на языке ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в этом году Путин останется последним сооснователем нормандского формата.

"А ситуация до сих пор в тупике, вредит Украине и Европе, и не несет ничего хорошего, собственно, самой России. Поэтому, сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки нормандского формата", - добавил министр.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ждет от Франции "перезагрузки" Нормандского формата

Как сообщала "Страна", Рада может собраться на внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе