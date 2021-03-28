В США человекоподобного робота сделали автономным и научили изучать мир. Видео
Американская компания Agility Robotics представила улучшенную версию своего человекоподобного робота Digit, которого научили работать автономно.
Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube компании.
Теперь робот может самостоятельно составлять карту окружающей среды и ходить по заданному маршруту, избегая при этом препятствий на пути.
В компании также представили ролик, который показывает, как робот составляет собственную карту по мере передвижения. В самом конце можно заметить облако из точек в месте, где стоит оператор.
В Agility Robotics представили модифицированного робота Digit. Видео: YouTube/Agility Robotics
Напомним, американского производителя робособак Boston Dynamics купил Hyundai.
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