Американская компания Agility Robotics представила улучшенную версию своего человекоподобного робота Digit, которого научили работать автономно.

Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube компании.

Теперь робот может самостоятельно составлять карту окружающей среды и ходить по заданному маршруту, избегая при этом препятствий на пути.

В компании также представили ролик, который показывает, как робот составляет собственную карту по мере передвижения. В самом конце можно заметить облако из точек в месте, где стоит оператор.

В Agility Robotics представили модифицированного робота Digit. Видео: YouTube/Agility Robotics

Напомним, американского производителя робособак Boston Dynamics купил Hyundai.

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