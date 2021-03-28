В американском космическом агентстве NASA заявили, что в ближайшие 100 лет нашей планете не угрожает столкновение с астероидом.

Об этом говорится на сайте организации.

Специалисты утверждают, что угрозы от наиболее опасного для Земли астероида Апофис, который был обнаружен в 2004 году, пока нет.

Сперва ученые прогнозировали, что астероид столкнется с Землей в 2029 или 2036 году. Однако потом обе версии были опровергнуты.

В NASA также утверждают, что до последнего момента существовала возможность столкновения астероида с Землей в 2068 году, но проведенные 5 марта исследования показали, что Апофис совершит очередной полет на расстоянии 17 млн км от Земли.

"Столкновение в 2068 году больше не является вероятным, и наши расчеты не показывают никакого риска столкновения, по крайней мере в ближайшие 100 лет", - рассказал представитель центра изучения околоземных объектов NASA Давид Фарноккиа.

NASA рассказало о возможности столкновения Земли с астероидом. Видео: YouTube/NASA

Напомним, NASA может не выполнить план по высадке человека на Луну в 2024 году из-за проблем с финансированием.

Также сообщалось, что Украина подписала с NASA договоренности об освоении Луны и Марса.