Кулеба считает, что власти Франции могут взять на себя ведущую роль для "перезагрузки" Нормандского формата. Фото из открытых источников

Власти Франции могут снова взять на себя ведущую роль для "перезагрузки" Нормандского формата.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Le Figaro".

"Сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата. Всем было бы выгоднее завершить войну, чем продолжать ее. Если не прилагать усилий, ситуация продолжит ухудшаться. И не только за столами переговоров Нормандской четверки или ТКГ, но и на передовой", - передает пресс-служба МИД Украины.

Министр отметил, что режим прекращения огня на Донбассе постоянно нарушается.

"Режим прекращения огня постоянно нарушается, еженедельно мы теряем человеческие жизни. Ситуация с безопасностью продолжает ухудшаться. Цифры говорят сами за себя. За пять месяцев от 27 июля 2020 года, когда был введен усиленный режим прекращения огня, до конца 2020 года 4 украинских военнослужащих погибли в результате боевых действий, 21 был ранен. Уже в первые два месяца 2021 были убиты 14 украинских военнослужащих и 35 получили ранения. Один местный житель трагически погиб во время обстрелов. Явный рост количества обстрелов демонстрирует, что усиленный режим прекращения огня почти разрушен", - подчеркнул Кулеба.

Он отдельно отметил, что у президента Франции Эммануэля Макрона достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса.

"На последнем саммите Нормандской четверки в декабре 2019 году в Париже президент Франции Эммануэль Макрон назвал эту войну "открытой раной в центре европейского континента" и подчеркнул, что стабильность и восстановление архитектуры безопасности в Европе возможны только при условии завершения войны в Донбассе. Это правда, и французского президента достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в Нормандском формате и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочному миру. Сейчас подходящее время для того, чтобы восстановить эти усилия", - подытожил Кулеба.

Ранее "Страна" разбиралась, что предложили Франция и Германия по Донбассу

Был опубликован план Германии и Франции по реализации Минских соглашений - так называемые кластеры.

О нем рассказывала "Страна" еще в ноябре, а недавно его упомянул глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Не поясняя, впрочем, суть документа. Но давая понять, что Украина его поддерживает.

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