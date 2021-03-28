В ходе разгона протестующих в Мьянме убили 144 человека, среди погибших - дети
В 40 городах в Мьянме в течение субботы, 27 марта, не менее 114 человек были убиты при разгоне протестов против военного переворота.
Об этом сообщает издание Myanmar Now.
Среди погибших оказалась и 13-летняя девочка.
По данным правозащитных организаций в предыдущие дни протестов, начавшихся после захвата власти военными в Мьянме 1 февраля, погибли 328 человек.
В субботу, 27 марта в Мьянме отмечалась годовщина образования вооруженных сил. Протестующие против власти военных превратили его в "день борьбы с военной диктатурой" и устроили акции протеста по всей стране.
День вооруженных сил в Мьянме отмечали в 76 раз. Праздник приурочен ко дню начала военного сопротивления Мьянмы против японской оккупации в 1945 году.
Как сообщала "Страна", в феврале в Мьянме военные убили двоих протестующих. Facebook в ответ удалил страницы руководителей переворота.
Ранее Байден блокировал всю собственность Мьянмы, расположенную на территории США.