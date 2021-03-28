Госсекретарь США назвал беспочвенными санкции Китая против американских чиновников
Государственный секретарь США Энтони Бликен заявил, что введенные против американских чиновников санкции со стороны Китая являются беспочвенными.
Слова чиновника приводит Politico.
"Попытки Пекина запугать и заставить молчать тех, кто выступает за права человека и основные свободы, только способствуют росту международного внимания ко длительному геноциду и преступлениях против человечества в Синьцзяне", - сказал он.
Кроме того, Бликен выразил поддержку Канаде, Великобритании и Европе, которые ввели санкции в отношении КНР.
Напомним, Великобритания и США ввели санкции против китайских чиновников и организаций, ссылаясь на нарушение прав человека в отношении мусульманского уйгурского меньшинства.
По словам правозащитников, Китай удерживает более миллиона уйгуров и людей из других мусульманских меньшинств в лагерях в Синьцзяне. Кроме того, власти Китая обвиняют в стерилизации уйгурских женщин и разлучении детей с их семьями.
В ответ на это КНР ввела санкции против американских и канадских чиновников.