Государственный секретарь США Энтони Бликен заявил, что введенные против американских чиновников санкции со стороны Китая являются беспочвенными.

Слова чиновника приводит Politico.

"Попытки Пекина запугать и заставить молчать тех, кто выступает за права человека и основные свободы, только способствуют росту международного внимания ко длительному геноциду и преступлениях против человечества в Синьцзяне", - сказал он.

Кроме того, Бликен выразил поддержку Канаде, Великобритании и Европе, которые ввели санкции в отношении КНР.

Напомним, Великобритания и США ввели санкции против китайских чиновников и организаций, ссылаясь на нарушение прав человека в отношении мусульманского уйгурского меньшинства.

По словам правозащитников, Китай удерживает более миллиона уйгуров и людей из других мусульманских меньшинств в лагерях в Синьцзяне. Кроме того, власти Китая обвиняют в стерилизации уйгурских женщин и разлучении детей с их семьями.

В ответ на это КНР ввела санкции против американских и канадских чиновников.